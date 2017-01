Tagebaurand: Konzept-Suche geht weiter

Erkelenz-Venrath/Kaulhausen.

Welche Perspektiven gibt es für der Dorfentwicklung der künftigen Tagebaurand-Orte Venrath und Kaulhausen? In einer Projektwerkstatt am Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr, in der Gaststätte Bruns, Kuckumer Straße 3 in Venrath, sollen Antworten auf diese Frage gefunden werden.