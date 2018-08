Gangelt-Langbroich - Tag der offenen Tür bei den Modell-Eisenbahn-Freunden Gangelt

Gangelt-Langbroich.

Erfreulich viele am Eisenbahnmodellbau interessierte Besucher hatten die Modell-Eisenbahn-Freunde Gangelt bei ihrem Tag der offenen Tür. Die engagierte Gruppe um ihren 1. Vorsitzende Franz Lück hatte das Clubheim gleich neben der Kirche in Langbroich so hergerichtet, dass erfahrene Modellbauer aber auch Neulinge viel zu sehen bekamen.