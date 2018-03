Heinsberg-Karken - Tag der Dritten Welt: Erbsensuppe und mehr für guten Zweck

Heinsberg-Karken. Zu seinem Tag der Dritten Welt lädt der gleichnamige Arbeitskreis in Karken ein. Bereits am Samstag, 17. März, startet die katholische Frauengemeinschaft um 11.30 Uhr im Pfarrheim einen Verkauf von Erbsensuppe für den guten Zweck. Der Sonntag, 18. März, steht dann ab 10 Uhr wieder ganz im Zeichen von Flohmarkt, Cafeteria und Verlosung.

Gegenstände für den Flohmarkt können am Freitag, 16. März, von 14.30 bis 16 Uhr und am Samstag, 17. März von 9 bis 12 Uhr im Pfarrheim abgegeben werden, eventuell schon vorher auch bei Maria Houben, Mühlenstraße 18. Für die Cafeteria bittet der Arbeitskreis wieder herzlich darum, selbst gebackenen Kuchen zur Verfügung zu stellen, der am Sonntag, 18. März, ab 10 Uhr im Pfarrheim abgegeben werden kann.

Die Lose für die Tombola werden vor der Veranstaltung verkauft und die Losnummern bereits am Vortag gezogen. So kann jeder Besucher beim Tag der Dritten Welt am Sonntag, 18. März, seinen Preis gleich mitnehmen. Der Hauptpreis ist ein Fahrrad. Zudem werden die Gewinner-Nummern im Pfarrbrief und auf der Internetseite von Karken veröffentlicht.

Der Erlös des Tags der Dritten Welt ist für das Projekt des Arbeitskreises in Haiti gedacht. „Von unserem Arbeitskreis werden 30 Patenschaften für Schulkinder in Haiti übernommen“, erklärt Maria Houben. „Weiter unterstützen wir die Ausbildung von landwirtschaftlichen Schülern, den Aufbau einer Hühnerfarm und beteiligen uns an den Kosten für die Krankenpflegeschule.“