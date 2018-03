Heinsberg - Symbol für das Jubiläum: 175 Ostereier zieren das Gymnasium

Ein Festakt und Treffen der Ehemaligen

Gefeiert wird das 175-jährige Bestehen des Kreisgymnasiums zunächst im Rahmen eines Festakts mit geladenen Gästen am Freitag, 15. Juni, ab 19 Uhr in der Stadthalle. Für Samstag, 8. September, ist ein Ehemaligentreffen in der Schule geplant.