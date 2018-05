Heinsberg-Karken - Suche nach Werken des Heinsberger Künstlers Jupp Koulen erfolgreich

Aktueller Stand der Forschung wird gezeigt

Alle, die sich für das Werk von Jupp Koulen interessieren oder etwas darüber berichten können, laden die vier Jupp-Koulen-Forscher für den 6. Mai, 11 bis 18 Uhr, zur Kunsttour im Kreis Heinsberg in das Elternhaus von Willi Krings, Roermonder Straße 82 in Heinsberg, ein. Präsentiert werden dann der aktuelle Stand der Jupp-Koulen-Forschung und Werke des Künstlers. Interessante Gespräche dürften sich wie von selbst ergeben.

Willi Krings präsentiert in seinem Elternhaus die Ausstellung „If Your Memory Serves You Well“. Auf über 300 Quadratmetern wird im ganzen Haus Kunst zu sehen sein. Neben der Kunst von Jupp Koulen werden auch Werke von Willi Krings und Shahram Karimi gezeigt.

Diese Ausstellung kann am Freitag, Samstag und Sonntag, 4., 5. und 6. Mai, täglich von 10 bis 20 Uhr sowie auch später noch nach Vereinbarung unter Telefon 0177/8717356 besichtigt werden. Willi Krings zeigt Gemälde und Videoinstallationen, die er in die spezifische Räumlichkeit seines über 100 Jahre alten Hauses beziehungsreich integriert.

Shahram Karimi, ein international agierender Künstler mit Ateliers in Bonn und New York, präsentiert einen Querschnitt seines malerischen Werks, unter anderem ein Gemälde nach der Skulptur von Jupp Koulen aus dem Märchenwald Neersen.