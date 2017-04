Stunk-Vorverkauf startet

Erkelenz. Nach der Session ist vor der Session – unter diesem Motto verfahren die alternativen Karnevalisten von Stunk Erkelenz und starten bereits am 1. Mai den Vorverkauf für die Shows im Januar 2018.

„Die Fastenzeit ist vorbei, alle Ostereier sind gefunden, also ist fast schon wieder Karneval“, sagt Stunk-Präsident Wolfgang Klein.

Nach den drei Stunk-Shows im diesen Jahr mit mehr als 1100 Gästen in der Erkelenzer Stadthalle sei das Stunk-Team von zahlreichen Besuchern angesprochen worden, die sich Karten für das nächste Jahr sichern wollten. „Diesem Wunsch kommen wir nach und starten den bislang frühesten Stunk-Vorverkauf“, sagt Klein. Ab dem 1. Mai um 18 Uhr sind die Tickets online erhältlich – für zwei Shows, die am Freitag, 19. Januar 2018, und am Samstag, 20. Januar 2018, jeweils ab 20 Uhr stattfinden. „Wegen der sehr kurzen Session können wir die Stadthalle nur an einem Wochenende bespielen“, sagt Organisator Raphael Meyersieck.

Parallel dazu starten die Arbeiten am neuen Programm. Das Ensemble sichtet derzeit die Themen – natürlich vor allem solche mit lokalem und regionalem Bezug. Die Stunk-Band ist bereits auf der Suche nach passenden Songs.

Die Karten sind zum Preis von 19,50 Euro (ermäßigt 12,50 Euro) inklusive Vorverkaufsgebühr erhältlich.