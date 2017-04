„Stunden des Dankes“ bei der Tafel: Von guten und schlechten Tagen

Heinsberg. Bereits zum vierten Mal haben sich Manuela und Wilfried Holten aus dem Selfkant sowie Sieglinde und Charly Pfeiffer aus Waldfeucht-Bocket mit ihren Imbisswagen vor der Christuskirche in den Dienst der guten Sache gestellt: Für zwei Stunden haben sie Gäste, ehrenamtliche Mitarbeiter und Kunden der Heinsberger Tafel mit Pommes Frites, Currywurst oder Bratrollen verwöhnt, kostenfrei für alle, die kamen.

Zuvor hatte Pfarrer Sebastian Walde, Vorsitzender der Heinsberger Tafel, in der Christuskirche kurz Rückschau gehalten auf die Aktivitäten der Tafel. „Wir leben davon, dass wir getragen werden von der Bevölkerung, von Unternehmen und Institutionen“, erklärte er. Sie alle würden dazu beitragen, das Leben von Menschen in prekären Situationen leichter und würdevoller zu gestalten.

Als die Tafel in Heinsberg 2009 gegründet worden sei, habe wohl niemand so recht gedacht, dass sie zu einer Dauereinrichtung werden würde, so der Pfarrer weiter. Viele „Aufs und Abs“ habe es seitdem gegeben, „mehr Abs als Aufs“, betonte er. Zum einen könne die Tafel bedürftigen Menschen direkt helfen. Zum anderen sei es ein Skandal, dass in Deutschland immer noch Lebensmittel in großen Mengen einfach weggeworfen würden, in denen viel Geld und auch Umwelt drinstecke. „Das ist schade, das macht traurig“, sagte der Pfarrer. Inzwischen sei die Tafel auch aus ihren Kinderschuhen herausgewachsen. Ängste und Sorgen der ersten Jahre seien inzwischen dem Optimismus gewichen. „Immer, wenn wir in Not waren, hat sich eine Tür aufgetan.“

Menschliche Begegnungen

Auch die Zahl der Besucher bei diesen beiden „Stunden des Dankes“, allen voran der CDU-Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers und Bürgermeister Wolfgang Dieder, zeige, dass viele Menschen hinter der Tafel stehen würden, freute sich Pfarrer Walde. Das sei aber auch Grund genug, einmal im Jahr einfach „Danke“ zu sagen, verbunden mit der Hoffnung, dass die Begleitung und Unterstützung Bestand habe.

Zugleich seien diese beiden Stunden auch für die Tafelkunden Gelegenheit, der Enge des Alltags zu entkommen und etwas mehr zu haben als nur das, was zum täglichen Überleben benötigt werde. Dazu zählte er nicht nur die Portion Pommes Frites, sondern auch die rein menschlichen Begegnungen auf dem Platz vor der Kirche.

Bevor es dort alle hinzog, hatte noch Ruth Matzutt, Betriebsratsvorsitzende der Bauunternehmung Florack, das Wort. Sie überreichte Sebastian Walde eine Spende in Höhe von 2000 Euro, gesammelt alleine unter den Mitarbeitern des Unternehmens im Rahmen einer Tombola und im Rahmen der 150-Jahr-Feier der Bauunternehmung im vergangenen Jahr.