Strohmann Willi und das neue Beet wurden zerstört

Heinsberg-Kirchhoven.

Fröhlich schaute er drein, der Willi, mit Tulpe am Hut und einer Gießkanne auf seiner Gärtnerschürze. Freundlich wies er in einem frisch bepflanzten Beet auf das Erntedankfest hin, zu dem Verein für Gartenkultur und Ortsverschönerung gemeinsam mit dem Karnevalsverein Kerkever Jekke am 23. und 24. September nach Kirchhoven einlädt.