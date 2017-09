Wassenberg.

Dass auf dem Parkplatz an der Grundschule in Myhl ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden soll, passt Franz Phlippen und vielen anderen Myhlern gar nicht. Phlippen sieht in der Entscheidung des Rates, das Gerätehaus dort zu bauen, eine zu große Gefahr für die Kinder aus Schule und Kindergarten. Mit seiner Beschwerde hat er sich nun an den Wassenberger Rat gewandt.