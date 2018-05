Heinsberg - Streit am Horster See: Erst fliegen Worte, dann Fäuste

Heinsberg. Ein Streit zwischen mehreren jungen Männern ist am Samstagabend gegen 20.25 Uhr eskaliert. Zunächst hatten sich die Beteiligten, die ihren Abend am Horster See verbrachten, noch mit Worten auseinandergesetzt, doch dann flogen die Fäuste.

Ein 33-Jähriger aus Aachen landete im Laufe der Auseinandersetzung am Boden und erhielt noch einen Schlag mit einer Flasche gegen den Kopf. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beschuldigten flüchteten zunächst. Doch im Rahmen eines anderen Einsatzes konnte die Polizei kurze Zeit später am Lago Laprello einen der mutmaßlichen Täter vom Horster See ausfindig machen.

„Er widersetzte sich der Identitätsfeststellung, konnte durch die einschreitenden Beamten jedoch überwältigt und in Gewahrsam genommen werden“, teilte Polizeihauptkommissar Stephan Keller am Sonntag mit. Da der mutmaßliche Angreifer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.