Inschrift der Gedenktafel an „Manasses Lues“

So soll die Inschrift der Gedenktafel für das ehemalige Lager am städtischen Krankenhaus lauten:

„Manasses Lues“. Im Jahr 1942 wurden an dieser Stelle in Heinsberg und Umgebung lebende jüdische Mitbürger in einer alten, verkommenen Gerberei unter unsäglich qualvollen Bedingungen zusammengepfercht. Sie haben gelitten, gefroren und gehungert. Der Ausgang war ihnen lediglich in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr gestattet. Am Sonntag, dem 22. März 1942, wurden sie frühmorgens vom Bahnhof Heinsberg aus zunächst in ein Lager bei Eschweiler, Kreis Aachen und irgendwann, der Zeitpunkt ist nicht bekannt, in die Vernichtungslager gebracht. Hier verliert sich ihre Spur. Sie haben kein Todesdatum und kein Grab.

„Manasses Lues“bedeutet: Lohgerberei der Familie Manasses. Die Lohgerbung ist eine Form der Gerbung von Leder mit Tanninen.