Heinsberg-Waldenrath.

„Hier wohnte Max Cohen, Jg. 1870, deportiert 1942, Theresienstadt, ermordet 21.2.1944“. So steht es auf dem ersten Stolperstein in der Stadt Heinsberg, den der inzwischen weltweit bekannte Künstler Gunter Demnig im Bürgersteig an der Corneliusstraße unter der Hausnummer 28 verlegt hat.