Erkelenz - Stolpersteine fürs Ohr: Lebensdaten in Endlosschleife

Erkelenz.

Vor 73 Jahren, am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee die letzten Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Seit acht Jahren gestaltet die Arbeitsgruppe „Gegen das Vergessen“ am 27. Januar das Gedenken an die jüdischen Mitbürger in Form eines „akustischen Stolpersteins“.