Heinsberg-Kirchhoven - Sternsinger verteilen in Kirchhoven Gottes Segen

Heinsberg-Kirchhoven. 73 Sternsinger werden in Kirchhoven und Lieck am Samstag, 6. Januar, ab 10 Uhr von Haus zu Haus gehen und allen Menschen zum neuen Jahr Gottes Segen wünschen.

Sie schreiben den Segensspruch „20C+M+B18 Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“ – an die Tür.

Gleichzeitig bitten die Sternsinger um eine Geldspende für hungernde, kranke und heimatlose Kinder in Bolivien.

Um 17 Uhr findet der Abschlussgottesdienst in der Pfarrkirche statt Die Pfarrgemeinde St. Hubertus Kirchhoven unterstützt seit vielen Jahren Projekte in der Partnerstadt Santa Cruz (Bolivien), wo Schwester Christa aus Waldfeucht fast 30 Jahre in den Elendsvierteln gelebt und gewirkt hat und sich heute vom Mutterhaus aus engagiert.