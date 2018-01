Berlin / Erkelenz - Sternsinger aus Houverath zu Gast bei Merkel

Berlin / Erkelenz. 108 Sternsinger waren am Montag zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Darunter auch drei Mädchen und ein Junge aus Erkelenz, die das Bistum Aachen in Berlin vertraten.

Jeweils vier Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen vertraten im Bundeskanzleramt in Berlin die engagierten Mädchen und Jungen, die sich rund um den Jahreswechsel bundesweit in mehr als 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen an der 60. Aktion Dreikönigssingen beteiligen.

Aus allen Himmelsrichtungen waren die Sternsingerdelegationen mit ihren funkelnden Sternen, ihren glänzenden Kronen und ihren prächtigen Gewändern in die Bundeshauptstadt gereist.

Für das Bistum Aachen waren die Sternsinger Eva (12), Hannah (10), Greta (10) und Mattis (12) sowie ihre Begleiterin Gerlinde Hochköppeler aus der zur Erkelenzer Pfarrei Christkönig gehörenden Gemeinde St. Laurentius Houverath in Berlin dabei.

Sie hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb beteiligt, beim Preisrätsel die richtige Lösung gefunden und bei der Ziehung der Gewinner Losglück gehabt.