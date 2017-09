Mit der Goldenen Schlemmer-Ente ausgezeichnet

„Sterneküche macht Schule“ ist ein bundesweites Präventionsprojekt der Knappschaft und des Sternekochs Stefan Marquard, das die gesunde Ernährung an Schulen fördern soll. Dabei kocht Marquard jeweils einen Tag in der Küche jeder teilnehmenden Schule. Bei der „Nachschulung“, die nun in Oberbruch stattfand, verfestigten die Teilnehmer ihr Wissen.

Stefan Marquard ist gelernter Koch und Metzger, er wurde mit einem Michelin-Stern, mit der Goldenen Schlemmer-Ente, die unsere Zeitung in Kooperation mit den Machern des Schlemmer-Marktes in Wassenberg vergibt, sowie mit 18 Punkten im Gault Millau ausgezeichnet. Marquard ist auch TV-Koch, Kochbuchautor und Trainer für Spitzenköche an seiner eigenen Kochakademie. An bayerischen Schulen setzte er sich bereits für eine gesündere und trotzdem leckere Schulverpflegung ein.

„Mensakost kann gesund und trotzdem lecker sein! Dass gesundes Essen in der Mensa möglich und machbar ist, ohne zusätzliches Personal und ohne zusätzliche Kosten, das zeigte Stefan Marquard bereits an bayerischen Schulen. Dort begeisterte er nicht nur Schüler für gesunde Ernährung, sondern auch ihre Familien“, teilte die Knappschaft mit.