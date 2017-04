Termine und Anmeldemöglichkeiten

Kurse finden an den folgenden Freitagen statt: 28. April, 30. Juni, 29. September und 10. November, jeweils ab 16 Uhr in der Leonhardskapelle, Gasthausstraße 5 in Erkelenz.

Die Kursleitung übernehmen Ulrike Clahsen und Björn Muhr.

Da die Teilnehmerzahl auf maximal 18 beschränkt ist, ist eine Anmeldung bei Ulrike Clahsen unter

Telefon 0151 70144793 oder per E-Mail an uclahsen@hjk-erkelenz.de notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Kurse sind für alle Altersklassen geeignet.