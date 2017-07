Stephanus-Schützen feiern ihre St.-Anna-Kirmes

Hückelhoven-Kleingladbach. Die St.-Stephanus-Bruderschaft Kleingladbach feiert von Samstag, 29., bis Montag, 31. Juli, ihre traditionelle St.-Anna-Kirmes.

Sie beginnt am Samstagabend, 29. Juli, mit der Eröffnung der Kirmes durch Schützenkönig Pasqual Willems gegen 18.45 Uhr vor dem Königshaus, Ratheimer Straße 14a. Es schließt sich an gleicher Stelle eine Parade an.

Zum dritten Mal findet am Samstagabend ab 20 Uhr eine Rock-und-Pop-Veranstaltung mit der Band Pearls statt.

Den Sonntagmorgen, 30. Juli, beginnen die Schützen mit einem festlichen Hochamt um 10 Uhr im Festzelt auf dem Kirmesplatz. Anschließend wird Frühschoppen gehalten und es werden Ehrungen vorgenommen.

Gegen 17 Uhr startet der Festumzug durch den Ort, und gegen 18 Uhr findet die große Parade auf der Erkelenzer Straße statt. Um 19 Uhr beginnt der Königsball. Für Stimmung soll der Sound Express Köln sorgen.

Klompeball zum Abschluss

Am Kirmesmontag, 31. Juli, gedenken die Schützen der verstorbenen Bruderschaftsmitglieder um 10 Uhr in einer Messe in der Pfarrkirche und danach am Kriegerdenkmal den Toten und Vermissten beider Weltkriege. Anschließend findet ein Frühschoppen im Jugendheim statt.

Die Bruderschaft beendet ihre Feierlichkeiten mit dem Klompeball, der in diesem Jahr um 18 Uhr beginnt. Dazu wurde DJ Peter verpflichtet. Eine Stunde vorher sind die Kinder ab einem Alter von drei Jahren mit ihren Eltern zu einer Kinderbelustigung in das Festzelt eingeladen.

Beim Königsball am Sonntagabend und beim Klompeball ist der Eintritt frei. Beim Rock-und-Pop-Abend am Samstag gibt es ermäßigte Eintrittspreise für Jugendliche.