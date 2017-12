Heinsberg - Steinway Flügel der Jugendmusikschule Taste für Taste abbezahlt

Heinsberg.

„Ein Flügel für Heinsberg“ hieß es vor vier Jahren in der Kreisstadt, als die Jugendmusikschule Heinsberg ihren neuen Steinway Konzertflügel D-274 präsentierte. Ein privater Unterstützer finanzierte ihn vor, und so konnte er im Heinsberger Rondell bereits erklingen, in großen Konzerten ebenso wie im Unterricht der Jugendmusikschule.