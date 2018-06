Heinsberg - Starke Leistungen beim hochkarätigen Reitturnier

Heinsberg.

„Ich kann es noch gar nicht glauben“, strahlt Anna Riemkasten. Mit ihrem in Heinsberg geborenen neunjährigen Flashlight ist sie in der ersten Saison unterwegs und hat sich beim heimischen Turnier, den „Heinsberg Classics“ ihres Reit- und Fahrvereins (RFV) Heinsberg, in einer hochkarätig besetzten Dressurprüfung den dritten Platz gesichert.