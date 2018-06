Hückelhoven.

Nein, so etwas wie im Ruhrgebiet wird in Hückelhoven mit Sicherheit nicht passieren. Dort nämlich habe, sagte Dr. Christine Vogt, ein Bürgermeister im Wahlkampf versprochen: „Wenn ich gewählt werde, wird das Kunstwerk von diesem Kreisverkehr entfernt.“ Die Direktorin der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen erinnerte an diese Episode, als sie die fachkundigen Worte zur Aufstellung der Skulptur „Gestern–Heute – Morgen“ von Gert Jäger am großen Kreisel der Zufahrtsstraße zum Hückelhoven Center sprach.