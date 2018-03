Heinsberg-Kirchhoven.

Das Sicherungsseil, an dem die Zukunft des Bürgerbades in Kirchhoven hängt, ist möglicherweise nur ein seidener Faden. Mittlerweile liegt unserer Redaktion nach dem Konzept der Bürgerbadbetreiber auch die Stellungnahme der Stadtwerke Heinsberg hierzu vor. In entscheidenden Punkten sieht es ganz danach aus, als dürfte es schwierig werden, zu einem tragbaren Kompromiss zu kommen, der die Fortführung des Freibades gewährleistet.