Hückelhoven - Stadtsportverband ehrt Top-Sportler

Stadtsportverband ehrt Top-Sportler Letzte Aktualisierung: 15. Februar 2018, 11:02 Uhr

Hückelhoven. Erneut ehrt der Stadtsportverband Hückelhoven wieder verdiente aktive Sportlerinnen und Sportler für ihre hervorragenden Leistungen in ihren Sportarten. Einzelsportler oder Mannschaften und auch die Teilnehmer an den Veranstaltungen zur Erlangung des Deutschen Sportabzeichens werden am Freitag, 20. April, 18.30 Uhr, in der Aula des Gymnasiums im Rahmen einer festlichen Veranstaltung geehrt.