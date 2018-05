Erkelenz - Stadtradeln: Beginn am Sonntag

Erkelenz.

Erkelenz nimmt vom 3. bis 23. Juni zum zweiten Mal an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teil. Ziel ist es, innerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraums gemeinsam in Erkelenz möglichst viel Fahrradkilometer zu sammeln und so ein starkes Zeichen für nachhaltigen Radverkehr und Klimaschutz zu setzen.