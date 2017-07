Stadtbücherei: Vorlese-und Bastelstunden

Heinsberg.

Im August findet in der Stadtbücherei Heinsberg, Patersgasse 6, an den folgenden Tagen um 16.30 Uhr eine Vorlese- und Bastelstunde für Kinder statt: Am Mittwoch, 9. August, wird für Kinder von vier bis sechs Jahren „Das größte Haus der Welt“ von Leo Lionni vorgelesen.