Wassenberg.

Drei Plätze in Wassenberger Außenorten sollen demnächst umgestaltet werden. Den aktuellen Planungsstand zum Martinusplatz in Effeld, zum Marktplatz in Birgelen und zum Von-Rohmen-Platz in Orsbeck hat Joachim Scheller von der Planungsgruppe Scheller aus Niederkrüchten nun im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt.