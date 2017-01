Wassenberg.

Für den Schlemmer-Markt Rhein-Maas auf dem Wassenberger Roßtorplatz ist ein neuer Veranstalter gefunden: Die Stadt Wassenberg will den traditionsreichen Markt in diesem Jahr erstmals organisieren. Die Zukunft des Schlemmer-Marktes war zuletzt in der Schwebe, weil die langjährigen Macher Hans und Stephanie Brender ihren Rückzug erklärt hatten.