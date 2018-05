Wegberg-Dalheim-Rödgen - St. Rochus Dalheim-Rödgen feiert Gemeindefest

St. Rochus Dalheim-Rödgen feiert Gemeindefest Letzte Aktualisierung: 28. Mai 2018, 13:42 Uhr

Wegberg-Dalheim-Rödgen. Die Gemeinde St. Rochus Dalheim-Rödgen feiert am Donnerstag, 31. Mai, das Kirchengemeindefest im und um das Jugendheim herum. In diesem Jahr wird am Fronleichnamstag mit dem Vogelschuss auch die neue Schützenkönigin oder der neue Schützenkönig ermittelt.