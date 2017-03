„St.-Pauli-Sause“: Party in der Selfkanthalle

Waldfeucht-Haaren. „Totenkopffahnen flattern, rote Lampen schimmern durch die Straßen, Gerüchte ziehen durch den Ort wie der Morgennebel auf der Elbe“ – in markigen Worten beschreibt Dirk Leisten die neunte Auflage der Haarener „St.-Pauli-Sause“, die jetzt erstmals ins Frühjahr wechselt.

Am Samstag, 1. April, ist es wieder soweit: Die Haarener Selfkanthalle wandelt sich in den berüchtigten Hamburger Stadtteil und die „Twens“, die jungen Spielleute des Trommler- und Pfeiferkorps, initiieren damit wieder eine der größten Partys im Heinsberger Raum. Die Spielleute wenden sich mit der „St.-Pauli-Sause“ an das jüngere Publikum und all die älteren Semester, die ihre Jugendlichkeit noch nicht verloren haben.

In der Selfkanthalle nimmt die „Reeperbahn“ wieder so langsam Gestalt an und lädt bei einem kühlen Bier zum Verweilen oder Laufen ein. Für diejenigen, die es lieber etwas süßer mögen, öffnet das „Dollhouse“ wieder seine Türen. Für heiße Rhythmen sorgt DJ André Gonstalla.