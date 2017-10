St. Martin reitet am 6. November durch Holzweiler Letzte Aktualisierung: 29. Oktober 2017, 10:36 Uhr

Erkelenz-Holzweiler. Auch in diesem Jahr reitet traditionsgemäß St. Martin wieder in voller Rüstung durch das Seilerdorf Holzweiler. Mit einem Martinszug will die Dorfgemeinschaft am Montag, 6. November, an den heiligen Martin erinnern. Um 17.15 Uhr findet ein Gottesdienst statt. Anschließend wird man sich für den Martinszug auf dem Schulhof der ehemaligen Schule aufstellen.