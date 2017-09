St. Lambertus lädt zu Veranstaltungen der 24. Frauenwoche

Ein Zeichen setzen am Friedensbaum

An der Interkulturellen Woche vom 23. bis 30. September beteiligt sich auch die Frauengemeinschaft mit einer Veranstaltung am Freitag, 29. September, um 9.30 Uhr.

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Heinsberg sowie mit Kindern und Erzieherinnen des Familienzentrums Traumland wird gemeinsam mit Menschen verschiedener Konfessionen und Kulturen am Friedensbaum und an der Friedensbank eine Aktion für den Frieden gestartet.

Im Anschluss wird noch ein gemeinsames Frühstück im Café Lebensart angeboten.