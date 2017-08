SSV Rurtal dominiert auf dem Schießstand

Hückelhoven. Für den Landesverband 4 im Bund Deutscher Schützen richtete der SSV Rurtal Hückelhoven die Vorderlader-Meisterschaften auf dem Schießstand am Bergerhof in Kleingladbach aus.

Auch mit den Langwaffen hatten die Rurtaler sehr gut trainiert. So war es nicht verwunderlich, dass Reiner Schlebusch seinen neun Kurzwaffen-Siegen weitere vier mit Langwaffen hinzufügte. Vier Titel holte auch Engelbert Schmitz.

Mit dem Perkussionsgewehr I auf 50 Meter hielt Schlebusch seinen Vereinskollegen Engelbert Schmitz mit 123:120 Ringen auf Distanz. Mit dem Perkussionsgewehr II zeigte Schlebusch wieder Stärke durch 124 Ringe. Er gewann vor Michael van der Meulen (119). Schmitz wurde Dritter (114). Im Dreistellungskampf gewann Schmitz mit den Perkussionsgewehr I und II mit 125 und 135 Ringen. Auch mit dem Perkussionsdienstgewehr siegte er mit 121 Ringen. Danach dominierte er ebenso die Dreistellung (119).

Mit dem Steinschlossgewehr I gezogener Lauf war van der Meulen mit 95 Ringen siegreich. In der Dreistellung klappte es dann noch besser mit 111 Ringen. Mit dem Freien Perkussionsgewehr auf 100 Meter beherrschte Arnd Klingen die Schützenklasse (113). In der Altersklasse ließ Ewald Reichert mit 122 Ringen keine Zweifel am Sieg aufkommen.

Auf die Stahlfallscheiben (25 Meter) holte Michael van der Meulen in der Altersklasse mit dem Mehrladergewehr den Sieg in 38,02 Sekunden. Mit dem Perkussionsrevolver gewann Reiner Schlebusch in 47,47 Sekunden vor Bernd Schüller. Beim Patronen-Revolver holte Schlebusch sich seinen vierten Sieg (54,21 Sekunden).