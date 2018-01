Waldfeucht-Haaren.

So schön können Karnevalssitzungen sein. Als zum Einmarsch der Haarener Karnevalsgladiatoren der KG Kluser Pappmule aus allen Kehlen in der vollbesetzten Selfkanthalle gesungen wurde, war schon die Betriebstemperatur erreicht. So war der Einmarsch des Elferrates mit Sitzungspräsident Björn Schröder äußerst stimmungsvoll, und gleich ging es bei der Galasitzung in die Vollen.