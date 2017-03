Sporttauchverein Hückelhoven mit Tauchcamp in den Sommerferien Letzte Aktualisierung: 19. März 2017, 16:14 Uhr

Hückelhoven. Bis zu zehn Kinder und Jugendliche können in den Sommerferien wieder mit dem Sporttauchverein Hückelhoven am Tauchcamp teilnehmen. Dazu gibt es in jedem Jahr ein neues Ziel, dass die Taucher ansteuern. Für 2017 fiel die Wahl auf die Italienische Insel Giglio.