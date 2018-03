Heinsberg.

In seinem Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sportschützen Heinsberg 1955 blickte Vorsitzender Volker Kratz nicht nur auf ein sowohl in kameradschaftlicher als auch in sportlicher Hinsicht erfolgreiches Jahr zurück. Vor allem freute er sich über die Belebung der Jugendabteilung des Vereins. „Die Jugendwarte haben es geschafft, junge Menschen für den Schießsport zu begeistern“, betonte er.