Heinsberg-Oberbruch.

Bereits seit mehr als 30 Jahren ehrt der Stadtsportverband in Heinsberg alle erfolgreichen Sportler des Vorjahres. Seit einem viertel Jahrhundert organisiert Willi Engels diese Veranstaltung. „Diese Sportlerehrung ist die inzwischen 25. in meinen 25 Jahren als Vorsitzender“, erklärte er dann auch in seiner Begrüßung in der Oberbrucher Festhalle, fügte jedoch gleich hinzu: „Im Herbst 2017 nun wird für mich Schluss sein; mit dann fast 80 Jahren muss es – ich betone leider – sein.“