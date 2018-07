Kreis Heinsberg.

Die Sonne brennt heiß vom kristallblauen Himmel herab, als Wandersportler Folke Ludewig von Spanien kommend in den Kreis Heinsberg einzieht. Für viele Bürger der Region ist es noch früh an diesem Morgen. Folke Ludewig aber ist schon ein paar Stunden auf den Beinen, hatte die Nacht auf einem Bauernhof bei Aldenhoven verbracht und kauft gerade in einem Supermarkt an der Autobahnauffahrt zwischen Ratheim und Millich ein paar Lebensmittel ein.