Sportler geehrt: 250 Auszeichnungen in der Aula des Gymnasiums Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2017, 11:17 Uhr

Hückelhoven. Die Ehrung der erfolgreichsten Sportler des Jahres 2016 in Hückelhoven findet am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven, Dr.-Ruben-Straße, statt.