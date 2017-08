Sportfest der Versehrtensportgemeinschaft: Mit Geschick den Sieg geholt

Hückelhoven-Ratheim. Heide Binger und Bernd Kurzweg sind die Sieger des Sportfestes des Vereins für Präventiv- und Rehabilitationssport (Versehrtensportgemeinschaft) auf dem herrlich gelegenen Freizeitgelände des Vereins am Adolfosee in Ratheim. Der Verein hatte dieses im Jahre 1976 erworben. Seitdem bietet es den Mitgliedern Platz für deren Freizeitsport und für Erholung.

Auf viele Veranstaltungen kann der rührige Verein auch in diesem Jahr schon zurückblicken, und so wurde das Sportfest am See in Ratheim wieder ein toller Erfolg, bei dem die Versehrten in Disziplinen wie Korbball, Speerzielwurf, Ringwurf, Pfeilwurf und Dosenwurf ihre Kräfte und ihr Geschick messen konnten.

Heide Binger hatte mit 3086 Punkten nach ihrem dritten Platz im Vorjahr diesmal die Siegerurkunde errungen vor Elli Laube mit 2833 Punkten und Hannelore Reiners mit 2802 Punkten. Hannelore Reiners hatte im vergangenen Jahr den zweiten Platz erreicht.

Bernd Kurzweg verteidigte seinen Sieg aus dem Vorjahr mit 4552 Punkten vor Frank Rachfahl mit 3764 Punkten und Ferdi Stockmeier mit 2623 Punkten. Bei der Siegerehrung, die vom Vorsitzenden Hubert Reiners vorgenommen wurde, gab es Urkunden und kleine Präsente für die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, verbunden mit den Glückwünschen des Vorsitzenden. Nach soviel sportlicher Aktivität blieben die Sportlerinnen und Sportler noch geraume Zeit in gemütlicher Runde zusammen.