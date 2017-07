Sportabzeichen weckt den Ergeiz von Grundschülern

Hückelhoven. Sieben Grundschulen aus dem Hückelhovener Stadtgebiet waren der Einladung des Stadtsportverbandes zur Sportabzeichenabnahme gefolgt und trafen sich an drei Tagen auf dem Areal des Glück-Auf-Stadions.

580 Kinder, die meisten zwischen sechs und zehn Jahren, verwandelten das Stadion im Hückelhovener Zentrum in ein buntes Sportzentrum. Die Veranstaltung dient als qualitative Erweiterung des sportlichen Angebots der Schulen. Nicht nur als Alternative, sondern auch ergänzend zu den Bundesjugendspielen, gilt diese Form der Sportaktivität als Anreiz für die Kleinen, hier nicht nur im Team, sondern auch zur Erlangung von eigenen Punkten und zur Steigerung der persönlichen Ergebnisse zur Bestform aufzulaufen.

So waren nach Angaben des Stadtsportbunds einige Überraschungen zu verzeichnen. „Wettkampftaugliche Bestweiten beim Weitsprung und auch trotz der sehr heißen Temperaturen sehr gute Ergebnisse in den Laufdisziplinen zeigen, dass unsere Kinder sehr wohl in der Lage sind, sportlich herausragende Leistungen zu zeigen“, heißt es in einer Bilanz. Förderlich sei auch der sportliche Ehrgeiz zwischen den Schulen. Ein Wettbewerb, von den Sparkassen gesponsort, lobte zudem Preise für teilnehmerstärkste Schulen aus.

Der Stadtsportverband als Gastgeber im Stadion war mit täglich 15 bis 20 Prüfern und Helfern aus den Hückelhovener Sportvereinen im Einsatz. Darüber hinaus hatten die Schulen weitere Helfer gestellt, die hier die Leistungen dokumentierten und die Kinder anfeuerten. Joachim Sieber als Hückelhovener Sportabzeichen-Obmann war zufrieden mit der Stimmung auf dem Gelände und den Veranstaltungen, die ohne größere Pannen abliefen.

Jürgen Sester, der neue Vorsitzende des Hückelhovener Stadtsportverbands, betont: „Ich bin zufrieden, dass wir mit dieser Veranstaltung zeigen können, dass wir trotz Vorstandswechsel unsere Arbeit kontinuierlich und zuverlässig fortsetzen können. Dies ist auf gutes Teamwork zurückzuführen.“ Gerade diese Teamarbeit will Sester in der Zukunft, nicht nur innerhalb des Vorstandes, sondern auch mit den Hückelhovener Vereinen ausbauen.

Weiter geht es in Sachen Sportabzeichen am Samstag, 9. September, im Glück-Auf-Stadion. Dort können dann alle Hückelhovener Bürger ihr Sportabzeichen ablegen. Der notwendige Schwimmnachweis kann dann eintrittsfrei im städtischen Schwimmbad erbracht werden.