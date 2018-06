Heinsberg/Erkelenz - Spitzenleistungen und Bronze bei Internationalen Seniorenmeisterschaften

Heinsberg/Erkelenz. Bei den 20. Internationalen Seniorenmeisterschaften im Turnen in Lettland sind Athleten aus zehn Nationen an den Start gegangen. Für Deutschland waren zwei Turnerinnen aus dem Kreis Heinsberg dabei.

Es waren Erika Cinque in der Altersklasse 40 bis 44 (TV Erkelenz) und Bärbel Stand in der Altersklasse 50 bis 54 (TuS Porselen/TV Erkelenz).

Bei diesen Seniorenmeisterschaften, bei denen auch der ein oder andere ehemalige Olympionike auf der Startliste zu finden ist, turnen Teilnehmer ab 25 Jahren bis beliebig alt gegeneinander. Das Wertungssystem macht es möglich, dass die Leistungen vergleichbar sind, indem die „Jungseniorinnen“ in ihren Übungen höhere Schwierigkeiten zeigen müssen als die älteren Turner.

Eine gute technische Ausführung und Virtuosität gibt letztlich neben dem Schwierigkeitswert den Ausschlag.

Erika Cinque konnte in der Altersklasse 40-44 den hervorragenden 6. Platz belegen und im Vergleich aller Altersklassen den 24. Platz erringen.

Bärbel Stand, die zum fünften Mal an diesen Meisterschaften in Riga teilnahm, gelang es zum zweiten Mal in Folge, die Altersklasse 50-54 für sich zu entscheiden. Und auch im Vergleich aller Altersklassen gab es Edelmetall: Der dritte Platz in dieser starken internationalen Konkurrenz war Grund zu großer Freude.