Spende: 1000 Euro für das Frauenhaus

Heinsberg-Schafhausen. Im Januar dieses Jahres fand die alljährliche Karnevalssitzung der Katholischen Frauengemeinschaft in Schafhausen statt. Ein bunter, fröhlicher Abend für rund 360 Frauen brachte einen Erlös von 1000 Euro ein. Die Frauengemeinschaft Schafhausen spendet diese Summe an das Frauenhaus im Kreises Heinsberg.

Die Leiterin, Marietta Ringering, nahm diese Spende nun entgegen. Nutzen werden die Mitarbeiter das Geld, um den Außenbereich des Frauenhauses ansprechender zu gestalten. Geplant ist eine Erweiterung des Kinderbereichs mit Spielgeräten und die Ausgestaltung des angrenzenden Gartens als Entspannungs- und Rückzugsbereich für die dort wohnenden Frauen.

Die Frauengemeinschaft aus Schafhausen hat sich zur Aufgabe gemacht, den Erlös ihrer Karnevalssitzungen an Institutionen zu spenden, die sich vorrangig um benachteiligte Frauen und Kinder kümmern. So sollen der Spaß und die Freude des Sitzungsabends weitergetragen werden und den Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Möglichkeit bieten, ein klein wenig daran teil zu haben.