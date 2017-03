Wassenberg.

Die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken fordern in einem Antrag den Neubau eines „modernen Schulgebäudes“ auf dem Gelände der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. Ziel soll demnach sein, dass das Gebäude Anfang des Schuljahres 2021/22 in Betrieb genommen werden kann.