SPD fordert Mitfahrerbänke für Wassenberg Von: ger

Letzte Aktualisierung: 9. Februar 2017, 16:56 Uhr

Wassenberg. Mitfahrerbänke werden aktuell in immer mehr Kommunen im Kreis Heinsberg ein Thema. Nachdem in der Gemeinde Selfkant über die Anschaffung solcher Bänke nachgedacht wird, beantragte die SPD-Fraktion im Wassenberger Rat nun, Mitfahrerbänke in den Außenorten der Stadt aufzustellen.