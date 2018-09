Wassenberg.

Die Propstei-Kirche St. Georg in Wassenberg war Ort einer Soul-Messe, aufgeführt von rund 50 Mitgliedern des Chors St. Bartholomäus Niederkrüchten unter der Leitung von Volker Mertens. Begleitet wurde der Chor von einer Band aus der Städteregion Aachen mit Frank Hecht am Piano, Martin Löhrer am Bass, Pierre Vinck am Saxophon und Lukas Dahle am Schlagzeug.