Auf Initiative des Kreisobstbauinspektors

Spargel ist schon seit Jahrtausenden bekannt, als Gemüse, aber auch als Heilpflanze. Seit 1949 wird er auch in Effeld angebaut. Initiator war der damalige Kreisobstbauinspektor Hubert Jennes, Urgroßonkel von Birgit Wilms-Regen. Um die Landwirtschaft im Ort nach vorne zu bringen, hatte er hier zunächst den Tabakanbau angeregt. Dann sollten es schwarze Johannisbeeren sein, schließlich versuchte man sich im Anbau von Spargel.

Der Boden in Effeld bot sich dafür an. Er ist sandig, humusreich, tiefgründig und wasserdurchlässig, der Grundwasserspiegel niedrig. Früher habe es überall in dem Dorf Spargelanbau gegeben, erinnert sich die Effelderin an ihre Kindheit.

Heute gebe es hier gerade mal noch zwei große und drei kleine Spargelbauern. Die Tradition als Spargeldorf hat Effeld jedoch weiterhin, durch den Spargelanbau, durch die Restaurants, die ihn in der Saison auf ihren Karten haben und nicht zuletzt durch das Spargelfest, das in jedem Jahr an Christi Himmelfahrt gefeiert wird.