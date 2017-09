Strom und Wärme aus Brennstoffzellen

Die Solidpower-Gruppe ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Festoxid-Brennstoffzellen-Technologie (SOFC). An seinen Standorten in Italien, Deutschland, der Schweiz und Australien entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellensysteme zur Erzeugung von Strom und Wärme in privat und gewerblich genutzten Gebäuden.

Mit dem sogenannten Bluegen bietet das Unternehmen ein Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs-System. Neben Eigenheimbesitzern und kleinen Unternehmen gehören auch Stadtwerke und Energiedienstleistungsunternehmen zu den Kunden von Solidpower.