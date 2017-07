Smart prallt auf Pannen-Lkw: Tödlicher Unfall auf A46

Erkelenz/Hückelhoven.

Auf der Autobahn 46 zwischen Erkelenz und Hückelhoven ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Kleinwagen des Typs Smart war in voller Fahrt in einen Lastwagen gefahren, der auf der rechten Fahrspur stehengeblieben war. Im Pkw starb der Beifahrer, der Fahrer wurde schwer verletzt.