Wassenberg - Skat: Walter Dohmen erspielt den Sieg

Wassenberg. Beim 3. Turnier der „Offenen Myhler Skatmeisterschaft 2018“ war in der Gaststätte Zur Rennbahn in Wassenberg die „Hütte voll“. 49 Teilnehmer waren am Start.

In der ersten Serie durchbrach Reiner Majewski, SC Erkelenz, mit fantastischen 2078 Punkten die „Schallmauer 2000“ . Aber auch Walter Dohmen, Pik As Heinsberg, lag mit 1724 Punkten in sehr hohen Regionen. Klaus Kubisch, SC 1979 Myhl, folgte mit 1355 Punkten

In Serie zwei konnte Karl Kirsch aus Laffeld mit 1475 Punkten das beste Serien-Ergebnis erzielen und sich noch unter die Top 10 spielen. Josef Offermanns, Kreuz Bube Kirchhoven, mit 1340 Punkten, Franz Wimmers, SC 1979 Myhl, mit 1319 Punkten, Theo Mengeler, Herz Dame Stahe, mit 1269 Punkten, Klaus Kubisch, SC 1979 Myhl, mit 1264 Punkten, Peter Paulsen, SC 1979 Myhl, mit 1250 Punkten und Franz Josef Schmitz, Skatfreunde Tüschenbroich, mit 1210 Punkten spielten sich ebenfalls unter die Gewinner.

Die ersten Tagesgewinner: 1. Walter Dohmen, Pik As Heinsberg, 2886 Punkte; 2. Reiner Majewski, SC Erkelenz, 2831; 3. Klaus Kubisch, SC 1979 Myhl, 2619.

In der Gesamtwertung konnte Klaus Kubisch knapp vor Walter Dohmen die Führung übernehmen. Die Gesamtwertung nach Turnier drei: 1. Klaus Kubisch, SC 1979 Myhl, 7408 Punkte; 2. Walter Dohmen, Pik As Heinsberg, 7337; 3. Michael Dietschi, SC 1979 Myhl, 7202.

Das nächste Turnier der „Offenen Myhler Skatmeisterschaft 2018“ findet am Mittwoch, 25. April, 19.30 Uhr, in der Gaststätte Zur Rennbahn, An der Rennbahn, statt. Alle Damen und jungen Leute bis 25 Jahre haben Freistart.