Wassenberg-Myhl - Skat: Hati Hati Wegberg 2 spielt sich zurück auf Platz 3

Wassenberg-Myhl. Am vierten Spieltag der Landesliga-Süd hatte SC 1979 Myhl 3 Heimrecht im Vereinslokal „Zur Rennbahn“ in Wassenberg. Gegner waren die Skatfreunde St. Augustin 2, Herz Dame Zülpich 2 und die Ford Asse Köln. SC 1979 Myhl 3 trat mit Kapitän Peter Paulsen, Franz Wimmers, Peter Kokalj, Alexander Gossen und Klaus Dieter Röpert an.

Nachdem drei Serien gespielt wurden, sah die Tageswertung in Wassenberg wie folgt aus: 1. St. Augustin 2 8:1 W.P. / 12 969 P., 2. Ford Asse Köln 10 271 P. / 4:5 W.P., 3. Herz Dame Zülpich 2 3:6 W.P., 4. SC 1979 Myhl 3 3:6 W.P. / 9 283 P..

Spitzenreiter Hati Hati Wegberg 2 reiste zum Spiel nach Euskirchen. Die Gegner waren die Drückeberger Euskirchen, die Skatfreunde Köln Mauenheim und der Tabellenzweite Westerwald-Trümpfe. Ein echtes Spitzen-Duell also. Hati Hati Wegberg Beeck 2 trat mit Axel Wilms, Peter Hoenen, Christian Jäkel, Nils Küsters und Jochen Ellenberger an.

Die westerwald-trümpfe konnte zwei Seriensiege für sich entscheiden und so sah die Wertung in Euskirchen am Ende des Spieltages aus: 1. Westerwald-Trümpfe 7:2 W.P. / 11 816 P., 2. Drückeberger Euskirchen 4:5 W.P. / 11 314 P., 3. Skatfreunde Köln-Mauenheim 4:5 W.P. / 10 351 P., 4. Hati Hati Wegberg 2 3:6 W.P. / 10 657 P.

Auf der Gesamttabelle der Landesliga-Süd stehen die Westerwald Trümpfe mit 45 945 P. / 24:12 W.P. ganz oben vor den Skatfreunden St. Augustin 2 (43 424 P. / 22:14 W.P.) und Hati Hati Wegberg 2 mit 45 673 P. und 21:15 W.P.

Der SC 1979 Myhl 3 findet sich mit 40 744 P. und 17:19 W.P. auf Platz 10 wieder. Am 5. Spieltag, Samstag, 8.September, dem großen Finale in St. Augustinhat Hati Hati Wegberg 2 hat bei drei Punkten Rückstand noch kleine Aufstiegschancen in die Oberliga. SC 1979 Myhl 3 dagegen ist bei nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze sehr stark gefährdet.